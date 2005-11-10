Gerry Cardinale apprezza il lavoro del suo Milan, dopo il netto successo per 5-1 contro il Frosinone a San Siro. Il numero uno di RedBird ha coì parlato a Telelombardia:

Quanto è felice? È soddisfatto?

"Beh, non sono mai soddisfatto, ma i risultati parlano da soli. I ragazzi sono stati fantastici stasera. Spero che siate contenti. Spero che i tifosi siano contenti. Penso che la squadra si stia amalgamando davvero bene. È una partita, teniamolo sotto controllo, ma sono davvero orgoglioso dei ragazzi. Questa è una squadra. È una squadra che vuole vincere fino alla fine".

Si può sognare di vincere lo Scudetto?

"Guarda, siamo a novembre. Abbiamo ancora molta strada da fare. Ma in ogni partita vogliamo vedere dei miglioramenti. Questo weekend è stato molto interessante se guardi il tipo di risultati che ci sono stati. Si può vedere che qualcosa sta cambiando in Serie A. Sono stato molto contento di vederci non solo vincere, ma vincere con quel margine. E, quindi, dobbiamo costruirci sopra, ma come dice Amorim, ogni partita è qualcosa su cui costruire e abbiamo molta strada da fare. Io personalmente mi aspetto ancora che competiamo per lo scudetto, ma è lontano. Una partita alla volta. Ora l'attenzione è sull'Europa League. Sì, e come ha detto Ruben dobbiamo fare entrambe le cose. Le competizioni europee sono importanti. Tutto è un banco di prova. Se vuoi provare a vincere uno scudetto, devi farlo fino in fondo, ed è quello che faremo".

Potrebbe arrivare un giocatore a gennaio?

"Di nuovo: gennaio è solo un'altra tappa. Come sapete, il mercato di gennaio è complicato bisogna essere disciplinati. Non ci si può buttare su qualcosa a caso. L'unica cosa che accadrà sotto la mia proprietà è che ogni volta che giocheremo sul mercato dei trasferimenti, giocheremo per vincere. Questo è il tema. Questo è il tema che ho detto all'inizio di quest'anno. Quindi, se faremo una mossa in qualsiasi sessione di mercato, gennaio o giugno, conterà".