Mancuso regala il temporaneo al vantaggio all'Arezzo. Dopo il primo tempo, Padova sotto di un gol
Claudia Marrone
Archiviata definitivamente la seconda della stagione, venerdì sera si è alzato il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che ha dunque ripreso il suo normale corso. Suddetto turno, si concluderà poi come di consueto nella serata di oggi.
Ultimo match in campo, quello che ha preso il via alle ore 17.15, e che sta contrapponendo Arezzo e Padova. I primi 45' stanno sorridendo alla formazione di casa, che ha trovato il vantaggio momentaneo quasi in avvio: era infatti il 3' e Mancuso sbloccava il match. Gol da bomber vero quello del calciatore, che finalizza una giocata nata da un cross di Sala dalla destra, con sponda di Tavernelli che serve l'assist decisivo alla rete che sblocca intanto il primo tempo; Padova dunque costretto a rincorrere.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE B - 12ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Arezzo-Padova 1-0
3' Mancuso
Già giocate
Hellas Verona-Cesena 0-2
6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi
Ascoli-Vicenza 2-2
9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)
Carrarese-Virtus Entella 1-0
43' Rubino
Modena-Juve Stabia 2-0
69' Ambrosino, 76' Bozhanaj
Sampdoria-Benevento 3-1
10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)
SudTirol-Cremonese 1-0
13' Stivanello
Catanzaro-Palermo 3-1
7' Giovane (C), 38' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti
Empoli-Pisa 0-1
2' Pittarello
Avellino-Mantova 4-1
4' Ilie (M), 16' e 31' Cheddira (A), 90'+1 Pandolfi (A), 90'+4 Moruzzi (A)
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 26
Ascoli 21
Avellino 19
Pisa 19
Mantova 19
Sudtirol 18
Cesena 18
Hellas Verona 16
Benevento 16
Cremonese 15
Padova 15*
Sampdoria 14
Carrarese 13
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 11*
Virtus Entella 10
Vicenza 10
Empoli 9
Catanzaro 9
* una gara in meno