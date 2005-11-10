Archiviata definitivamente la seconda della stagione, venerdì sera si è alzato il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che ha dunque ripreso il suo normale corso. Suddetto turno, si concluderà poi come di consueto nella serata di oggi.

Ultimo match in campo, quello che ha preso il via alle ore 17.15, e che sta contrapponendo Arezzo e Padova. I primi 45' stanno sorridendo alla formazione di casa, che ha trovato il vantaggio momentaneo quasi in avvio: era infatti il 3' e Mancuso sbloccava il match. Gol da bomber vero quello del calciatore, che finalizza una giocata nata da un cross di Sala dalla destra, con sponda di Tavernelli che serve l'assist decisivo alla rete che sblocca intanto il primo tempo; Padova dunque costretto a rincorrere.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE B - 12ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Arezzo-Padova 1-0

3' Mancuso

Già giocate

Hellas Verona-Cesena 0-2

6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi

Ascoli-Vicenza 2-2

9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)

Carrarese-Virtus Entella 1-0

43' Rubino

Modena-Juve Stabia 2-0

69' Ambrosino, 76' Bozhanaj

Sampdoria-Benevento 3-1

10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)

SudTirol-Cremonese 1-0

13' Stivanello

Catanzaro-Palermo 3-1

7' Giovane (C), 38' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti

Empoli-Pisa 0-1

2' Pittarello

Avellino-Mantova 4-1

4' Ilie (M), 16' e 31' Cheddira (A), 90'+1 Pandolfi (A), 90'+4 Moruzzi (A)

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 27

Modena 26

Ascoli 21

Avellino 19

Pisa 19

Mantova 19

Sudtirol 18

Cesena 18

Hellas Verona 16

Benevento 16

Cremonese 15

Padova 15*

Sampdoria 14

Carrarese 13

Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)

Arezzo 11*

Virtus Entella 10

Vicenza 10

Empoli 9

Catanzaro 9

* una gara in meno