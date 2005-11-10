Il Milan supera con un netto 5-1 il Frosinone al termine di una partita rimasta in equilibrio fino al 3-1. A sbloccarla è lo sfortunato autogol di Calvani, seguito dall'attesa rete di Gonçalo Ramos. Masini riapre i giochi prima della mezzora, ma nella ripresa Jashari, Cissé e Pulisic chiudono definitivamente i conti. La squadra di Amorim interpreta la gara alla perfezione, rispettando un avversario coraggioso ma sfruttando con qualità e velocità ogni spazio concesso. La vittoria è netta ed è la sesta nelle ultime sette partite di campionato per il Diavolo.

Il Frosinone parte forte, il Milan colpisce

L'avvio sorride ai ciociari, aggressivi fin dai primi secondi e subito vicini al vantaggio con la traversa colpita da Masini. Il pressing alto mette inizialmente in difficoltà il Milan, che però dimostra grande maturità tattica: invece di forzare le giocate, aspetta il momento giusto per uscire dalla pressione. Così arriva il vantaggio con l'autogol di Calvani, mentre il raddoppio nasce da una ripartenza perfetta finalizzata da Ramos dopo un'azione corale. Protagonista in entrambe le occasioni Rabiot, altruista e vero uomo squadra. Il Frosinone, comunque, non rinuncia ad attaccare e trova il meritato 2-1 con Masini, mantenendo aperta una gara intensa e spettacolare fino all'intervallo.

La qualità rossonera fa la differenza

L'inizio della ripresa indirizza definitivamente la sfida. Moreira sfiora subito il tris, poi Jashari (subentrato a Bartesaghi) firma il 3-1 con una conclusione imprendibile sotto la traversa. Il Frosinone prova ancora a reagire e costruisce occasioni importanti, ma non riesce a riaprire l'incontro. Da quel momento il Milan diventa dominante: ogni recupero si trasforma in una potenziale ripartenza letale. Cissé, appena entrato, cala il poker dopo l'intervento del VAR, mentre un grave errore dei padroni di casa spalanca a Pulisic la strada per il definitivo 5-1. Nel finale Moreira sfiora anche il sesto gol, a conferma di una prestazione quasi perfetta dei rossoneri.