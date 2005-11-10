Nella serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 15ª giornata del campionato di Serie C, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di domeni, con i posticipi del giorno.

Intanto, però, sono in campo le ultime gare di questa domenica di terza serie. Una sola gara nel Girone C, che vede il Picerno sul doppio vantaggio sul Giugliano, mentre sono due le gare degli altri due raggruppamenti. Nell'A, sembra risorgere la Dolomiti Bellunesi, avanti sul Carpi, mentre l'AlbinoLeffe trova i due gol su un Desenzano che aveva comunque accorciato le distanze. Trasferte fortunate, almeno per i primi 45', nel Girone B, per Reggiana e Perugia, che conducono su Forlì e Sambenedettese.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE C - 15ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Desenzano-Albinoleffe 1-2

13' Desogus (A), 31' [rig.] Santini (D), 45' Faggi (A)

Dolomiti Bellunesi-Carpi 1-0

12' Beltaief

Lunedì 23 novembre

Ore 20.30 – Lecco-Lumezzane (diretta RaiSport)

Già giocate

Trento-Cittadella 1-0

30' Maffei

Treviso-Pergolettese 1-0

55' [aut.] Ferrandino (P)

Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo 2-1

8' Samotti (F), 84' Mattioli (A), 87' Spalluto (F)

Giana Erminio-Juventus Next Gen 1-3

34' Brugarello (J), 45' Quaggio (G), 66' Oboavwoduo (J), 82' Durmisi (J)

Pro Vercelli-Novara 1-1

38' Bertoli (P), 61' Zuppel (N)

Union Brescia-Renate 2-1

45' Rizzo Pinna (U), 82' Anelli (R), 89' Crespi (U)

Alcione Milano-Ospitaletto 3-1

9' e 33' Morselli (A), 73' Galuppini (O), 90'+8 Palombi (A)

Classifica: Union Brescia 34, Trento 33, Cittadella 32, Ospitaletto 25, Treviso 25, Arzignano Valchiampo 24, Lecco 21*, Alcione 21, Pergolettese 18, Pro Vercelli 18, AlbinoLeffe 17*, Juventus Next Gen 17, Lumezzane 16*, Novara 15, Carpi 14*, Desenzano 14*, Giana Erminio 13, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 10*

* una gara in meno

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Forlì-Reggiana 0-1

17' Cavaliere

Sambenedettese-Perugia 0-1

32' Cisco

Lunedì 23 novembre

Ore 20.30 – Grosseto-Guidonia Montecelio

Già giocate

Ostiamare-Atalanta U23 0-0

Vado-Latina 0-1

55' Sussi

Campobasso-Vis Pesaro 3-3

9' Giovannini (V), 16' [rig.] Di Paola (V), 30' Coccia (C), 72' Galeandro (C), 75' Di Paola (V) 80' Bifulco (C)

Pineto-Pescara 1-1

1' Forte (PI), 81' Parigi (PE)

Livorno-Ravenna 1-2

45' Tenkorang (R), 45'+5 Rabbi (R), 89' Aramu (L)

Pianese-Gubbio 3-1

39' Negri (P), 55' Fabrizi (P), 61' Tirelli (P), 80' Beretta (G)

Torres-Spezia 1-1

47' Masala (T), 53' Jimenez (S)

Classifica: Spezia 39, Ravenna 35, Pescara 26, Torres 26, Grosseto 23*, Reggiana 21*, Guidonia Montecelio 21*, Livorno 21, Latina 21, Campobasso 20, Atalanta U23 19*, Pineto 18*, Perugia 17*, Pianese 16, Vado 16, Forlì 15*, Ostiamare 11, Gubbio 11, Sambenedettese 10*, Vis Pesaro 9

*una gara in meno

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Picerno-Giugliano 2-0

2' Pugliese, 30' Gemignani

Già giocate

Casertana-Salernitana 2-2

38' [aut.] Kontek (C), 71' Di Tacchio (C), 83' Villa (S), 90'+4 Vezzoni (C)

Audace Cerignola-Barletta 1-1

41' Meli (A), 82' Partipilo (B)

Inter U23-Potenza 2-1

17' Marello (I), 23' Selleri (P), 85' Agbonifo (I)

Monopoli-Cavese 1-0

56' Gioielli

Crotone-Cosenza 0-1

37' [aut.] Bashi (CR)

Savoia-Sorrento

30' Tumbarello (SA), 39' Nepi (SA), 64' Bernabeo (S)

Scafatese-Foggia 2-1

10' Brunet (S), 57' Volpicelli (S), 81' Bigonzoni (F)

Altamura-Casarano 1-1

10' Pacia (A), 18' Patierno (C)

Catania-Bari 0-0

Classifica: Potenza 35, Bari 27, Scafatese 24, Monopoli 23, Inter U23 23*, Sorrento 23, Catania 23, Audace Cerignola 21*, Casertana 21, Casarano 19, Picerno 19*, Cavese 19, Barletta 19, Salernitana 19, Savoia 18,Altamura 17, Giugliano 16*, Cosenza 16, Foggia 15*, Crotone 1*°

° penalizzato di 6 punti

*una gara in meno