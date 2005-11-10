Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Frosinone vinto per 5-1 e valido per la 12^ giornata di Serie A.

Da 7 partite porti gol o assist, raggiunto Kakà: ti stai divertendo?

"Queste ultime partite, quando siamo così attenti, riusciamo a fare quello su cui lavoriamo in allenamento. Ci stiamo divertendo tutti in campo, stasera abbiamo creato tanto e fatto tanti gol. Dobbiamo fare sempre così".

Moreira ti ha chiesto perché non hai tirato?

"Provo più piacere a far fare gol a un compagno di squadra, poi l'assist l'ho fatto dopo".

Perché hai indicato Ramos dopo il gol?

"Fa un grandissimo lavoro, non tutti lo capiscono. Fa piacere che abbia segnato, bene per lui e per noi".