Milan, Rabiot esalta Ramos: "Fa un lavoro incredibile, fa piacere che abbia segnato!
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 20:19Serie A
autore Paolo Lora Lamia
22.11.2026 20:19Serie A
Il centrocampista francese dopo il 5-1 di oggi: "Ci stiamo divertendo tutti in campo, stasera abbiamo creato tanto e fatto tanti gol".
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Frosinone vinto per 5-1 e valido per la 12^ giornata di Serie A.
Da 7 partite porti gol o assist, raggiunto Kakà: ti stai divertendo?
"Queste ultime partite, quando siamo così attenti, riusciamo a fare quello su cui lavoriamo in allenamento. Ci stiamo divertendo tutti in campo, stasera abbiamo creato tanto e fatto tanti gol. Dobbiamo fare sempre così".
Moreira ti ha chiesto perché non hai tirato?
"Provo più piacere a far fare gol a un compagno di squadra, poi l'assist l'ho fatto dopo".
Perché hai indicato Ramos dopo il gol?
"Fa un grandissimo lavoro, non tutti lo capiscono. Fa piacere che abbia segnato, bene per lui e per noi".
Altre notizie Serie A
Oggi
20:23 Serie A
Cardinale carica il Milan: "Se giocheremo sul mercato di gennaio, lo faremo per vincere"
20:16 Serie ALive TMW
Live TMWConferenza Alvini dopo Milan-Frosinone: a breve la diretta delle parole LIVE
20:01 Serie A
Milan-Frosinone 5-1, le pagelle: Rabiot fa quello che vuole. Ciociari a "difese da incubo"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni