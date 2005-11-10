Il gol è nel sangue. Pio Esposito sta dimostrando il suo valore sia con la maglia dell'Inter che con quella della Nazionale allenata da Roberto Mancini. E per conoscere meglio il suo trascorso, l'edizione odierna de La Repubblica ha contattato Nazario Gatti, nel 2011 consulente del Brescia di Corioni, che ha raccontato l'approdo in Lombardia dei tre fratelli Esposito (Salvatore, Sebastiano e, appunto, Pio):

"Noi del Brescia avevamo aperto una scuola calcio a Napoli, nel Comune di Volla. Andammo a Castellammare per vedere Donnarumma, che già a undici anni era un prodigio, e lì trovammo i tre Esposito. Non riuscimmo a convincere il padre di Gigio a salire a Brescia, quello di Salvatore, Sebastiano e Pio sì. Gli trovammo lavoro come supplente alle elementari, poi come allenatore dei bambini, prima alla Voluntas, poi al Nuvolera".