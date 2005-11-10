"Lo scudetto è una scommessa per la Lazio, ma l'entusiasmo dei tifosi è comprensibile". Si potrebbe riassumere con questa frase il pensiero del giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Cugini, che fra i tanti temi toccati in diretta sulla radio di Tuttomercatoweb si è soffermato sulle prospettive della squadra di Gattuso. Del resto, per completare l'intervento, Cugini ha portato a favore della sua tesi le seguenti argomentazioni:

"Se facciamo una valutazione tecnica, nelle seconde scelte c'è un gap con le squadre che lottano per il titolo. Bisogna però valutare come gioca questa Lazio, perché Gattuso è riuscito a far dare ai giocatori tutto ciò che hanno e anche qualcosa in più. L'esempio più lampante è quello di Frattesi, che all'Inter era in un sistema di gioco che non lo valorizzava nonostante i gol pesanti segnati in Champions League. I giocatori della Lazio fanno quello che sanno fare e quindi ad ora viaggiano. Lo scudetto è una grande scommessa e illusione, ma capisco l'entusiasmo dei tifosi, perché una stagione in cui le altre non danno il cento per cento può capitare. Ad ora non vedo troppe squadre che possono metterla in difficoltà, ma sicuramente capiremo di più quando avrà affrontato Roma, Inter e Como. In questo momento sono sulle ali dell'entusiasmo".

Nel corso della trasmissione Maracana, Cugini ha poi detto la sua sul tema Kean e più in generale sul Como, chiamato a gestire il doppio impegno anche con delle emergenze di organico:

"Il problema di Kean non è mai stato quello del suo livello tecnico, quanto piuttosto quello del carattere. A Firenze ne ha combinate tante. Resta un giocatore di assoluto futuro, anche perché è ancora giovane. A Como il problema è quello della gestione del doppio impegno, forse anche perché non ci si aspettava di poter puntare ad andare così avanti in Champions League. C'è di conseguenza una necessità dal punto di vista numerico, perché Douvikas, per quanto bravo, non può giocare tutte le partite. I ritmi poi sono alti, anche nel nostro campionato. Non credo comunque che il Como avrà problemi ad investire viste le disponibilità economiche del club".

Infine, in chiusura di blocco, si è discusso della possibilità per il Milan di acquistare Nicolò Tresoldi, attaccante italotedesco del Club Brugge. A riguardo Cugini si è detto un po' scettico, incentrando le necessità dei rossoneri su altri ruoli:

"Il valore del giocatore è indiscutibile, ma non vorrei che questo amore del Milan per il giocatore sia dettato dai tre gol che ha fatto all'Inter. Nell'ottica dell'attacco rossonero comunque credo che sia stato un errore tenere Camarda, che ha bisogno di giocare titolare almeno un paio d'anni da titolare in Serie B come ha fatto Pio Esposito. Detto ciò penso che i rossoneri per essere competitivi abbiano piuttosto bisogno di un grande difensore centrale e di un centrocampista, dove le alternative non sono all'altezza di Rabiot e Modric. Capisco che il nome entusiasmi il tifoso, ma intanto bisogna vedere se il Brugge sia disposto a cederlo, dato che è pur sempre una bottega cara. Credo che almeno al 60% questa operazione alla fine non si farà".