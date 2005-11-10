Oliver Provstgaard è il giocatore della Lazio con il maggiore impiego in questa sosta per le Nazionali: la Danimarca ha infatti cercato di sfruttare al massimo il suo ottimo momento con la maglia della squadra biancoceleste ma è incappata in una brutta sconfitta nella sfida contro la Norvegia di ieri. A livello individuale sicuramente positivi i dieci giorni di Davide Frattesi, che ha avuto un ruolo primario nel successo dell'Italia contro la Francia, salvo lasciare il ritiro per infortunio: nulla di grave comunque, visto che già ieri si è allenato in gruppo.

E' andata decisamente peggio ad Adam Marusic, che ha dovuto rinunciare alla convocazione per il terzo problema fisico della sua stagione: nessun minuto in campo per lui con il Montenegro. Solide prestazioni per Mandas con la Grecia, Belahyane col Marocco e Isaksen con la Danimarca: quest'ultimo è stato anche autore di un assist.

LAZIO (7 convocati)

Davide Frattesi (Italia) - 73 minuti, 1 GOL

Gustav Isaksen (Danimarca) - 156 minuti, 1 assist

Oliver Provstgaard (Danimarca) - 180 minuti

Christos Mandas (Grecia) - 90 minuti

Reda Belahyane (Marocco) - 76 minuti

Adam Marusic (Montenegro)

Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria) - 61 minuti