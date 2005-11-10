Pulisic e McKennie show con Pochettino, proverà a portarseli dietro a ManchesterTMW
Dimitri Conti
Gli Stati Uniti hanno salutato al meglio il loro ct Mauricio Pochettino, destinato (con tanto di comunicato ufficiale già emesso) a diventare il nuovo allenatore del Manchester United, con la speranza di non essere semplicemente il prossimo nome della lista a dover fare i conti con un ambiente che ultimamente sembra inallenabile. Per provare a superare le difficoltà esistenziali a Old Trafford, avrebbe in mente anche di portare con sé due fedelissimi della nazionale che va lasciando, entrambi tra l'altro giocatori della nostra Serie A.
Lo stesso asse della rovesciata
Un po' come ieri nell'azione del definitivo 2-0 nel playoff di ritorno contro Haiti: palla di Weston McKennie, per la spettacolare conclusione in rovesciata di Christian Pulisic. Un asse che si è composto tante volte con la casacca a stelle e strisce della nazionale americana e che nelle idee del già loro ex ct Pochettino potrebbe anche ricomporsi a Manchester. Sarebbe un'operazione a sfiorare i 100 milioni di euro (il Milan valuta Pulisic non meno di 60, 30 invece potrebbero bastare per strappare McKennie dalla Juventus), ma tanto in Premier League questi non sono problemi reali.
McKennie più 'aggredibile' di Pulisic
C'è casomai da dover fare i conti con la volontà dei club cui appartengono i due calciatori in questione. Nel caso, parrebbe esserci maggior margine di manovra con la Juventus per arrivare a McKennie. Anche considerando il recentissimo rinnovo di contratto ufficiale di Pulisic con il Milan.