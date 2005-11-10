Non basta un contratto fino al 2029? Evidentemente no, per questo l'Inter starebbe meditando di prolungare l'accordo con il suo capitano, Lautaro Martinez, per confermare la volontà di un investimento a lungo termine e senza cessioni. Questo a discapito degli interessamenti massicci del Barcellona mostrati in estate, al punto che il club blaugrana ha contattato l'entourage dell'argentino per portarlo in Catalogna dopo la scottatura per il mancato approdo di Julian Alvarez. Niente, la società nerazzurra si è messa di mezzo perché lo ritiene fondamentale in questo momento nella squadra di Cristian Chivu. Da giocatore più pagato in Italia dopo il rinnovo di ormai due anni fa, guadagna 11 milioni di euro annui.

L'indiscrezione

Per allontanare qualsiasi altra minaccia esterna e mandare un messaggio forte alle pretendenti di Lautaro, l'Inter ha intenzione di estendere il contratto del "Toro". Prossimamente, la dirigenza di viale della Liberazione vorrebbe legarlo al club fino al 2032 circa. Avrebbe allora 33 anni di età, il che lo proietterebbe sempre più vicino a trascorrere il resto della sua carriera all'Inter.

Come sta

Lautaro manca dal 17 ottobre, dopo aver saltato 7 partite per infortunio subito lo scorso 13 ottobre contro il Bruges in Champions League. Un problema muscolare che lo ha tenuto fuori per tutto questo tempo e che gli ha impedito di viaggiare con l'Argentina per gli impegni in amichevole con il resto dei compagni. Ma ora è sul punto di rientrare, dopo aver approfittato della sosta nazionali per recuperare la forma. Resta da capire se potrà già mettere piede in campo a gara in corso contro l'Atalanta alla ripresa del campionato. Un totale di 7 partite, 6 gol e un assist tra tutte le competizioni, nazionali e di coppe. Tra l'ambizione di ripetersi con lo Scudetto in Italia e quella Champions mancata in due finali.