Il Milan fa sul serio e prepara un autentico colpo da novanta per il mercato di gennaio, riportando in cima alla propria lista dei desideri il nome di Endrick. Dopo aver dovuto desistere nella scorsa sessione estiva di fronte alla chiusura totale del Real Madrid, la dirigenza rossonera - intenzionata a investire subito a titolo definitivo senza ricorrere a formule in prestito - ha già avviato i primi contatti concreti sia con il presidente Florentino Perez sia con l'entourage del talento brasiliano classe 2006. Lo riferisce Sports Brazil: lo scarso minutaggio fin qui raccolto dall'attaccante classe 2006 e la necessità di garantirgli maggiore continuità anche in ottica Brasile sono punti a favore per il Diavolo.

Più in profondità

Secondo le indiscrezioni di TNT Sports Brazil, il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta complessiva da 70 milioni di euro, strutturata su una base fissa da 60 milioni più altri 10 milioni legati ai bonus. Sul piano contrattuale, il club di Via Aldo Rossi sarebbe aperto a ritoccare verso l'alto l'attuale ingaggio del giocatore, superando i 3,2 milioni di euro netti a stagione percepiti oggi a Madrid. Per tutelarsi dal rischio di perdere definitivamente il controllo sul giocatore, i Blancos vorrebbero inserire nell'accordo un diritto di recompra fissato tra gli 80 e gli 85 milioni di euro - esercitabile nell'arco di due anni - oltre a una clausola di prelazione per pareggiare eventuali future offerte provenienti da altri top club europei.

Un impiccio

L'ostacolo principale tra il Milan ed Endrick resta però rappresentato dalla posizione di José Mourinho. L'allenatore portoghese continua a considerare il centravanti brasiliano una risorsa preziosa nelle rotazioni del Real Madrid e non vorrebbe indebolire la rosa a stagione in corso. Eppure, lo Special One non può trattenere il giocatore controvoglia. Molto dipenderà dalla posizione espressa dal 20enne.