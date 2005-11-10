RedBird e Gerry Cardinale, per la prima volta, hanno immesso 50 milioni di euro per la gestione dell'area sportiva del Milan. È una notizia di un mese fa, ma fa la differenza rispetto a quanto successo nel recente passato. Perché i rossoneri hanno percorso una strada verso la sostenibilità che ha portato ad avere tre bilanci in utile, mentre l'ultimo è stato un rosso di 24 milioni. Non troppi considerando che non c'era la Champions League che, a certi livelli, fa la differenza. Dopo le spese di quest'estate è chiaro che bisogna alzare l'asticella.

Quasi 80 milioni di rosso

Il Milan in estate ha speso moltissimo sul mercato per finanziare gli acquisti, in particolare, di Gonçalo Ramos e di Diego Moreira Jr, più Mario Gila. Più di 160 milioni di euro controbilanciati da 87 in entrata. È anche vero che questi 160 milioni vanno divisi su quattro o cinque anni, portando l'investimento annuale a circa 38 a stagione. Anche qui, ce ne sono altri da ammortare, ma a parte De Winter e Chukwueze - un pochino Pulisic - gli altri sono praticamente quasi tutti ammortati, quindi pesano a bilancio poco. Un rischio calcolato quindi.

Altri colpi in arrivo?

Il costo dei cartellini è relativamente basso al netto, appunto, degli acquisti di questa stagione. Immettere nuove risorse significa potere lavorare diversamente. Ed è anche il motivo per cui potrebbe arrivare Tresoldi: sarebbe un investimento da 12 milioni a stagione: in caso arrivasse la Champions, ecco che sarebbe già ampiamente ripagato.