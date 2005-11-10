Lecce, sosta delle Nazionali senza guai. Tutti i convocati in campo, Gaspar il più utilizzatoFocus TMW
Simone Lorini
Tuti in campo, ma senza acuti degni di nota i cinque convocati in Nazionale del Lecce durante questa sosta che si avvia alla sua conclusione: il più impiegato è stato Kialonda Gaspar, in campo in entrambe le gare del suo Angola nel doppio successo, e senza gol concessi, contro il Sudan del Sud. Rimanendo in tema africa, 90 minuti sia per Ngom che per Fofana nelle sfide di Mauritania e Togo.
Impegno prestigioso per Tiago Gabriel, in campo oltre 80 minuti nella sfida amichevole contro l'Inghilterra Under 21, vinta peraltro grazie ad un gol di Afonso Moreira. 55 minuti per Omri Gandelman con la maglia di Israele, ora tutti concentrati per la sfida alla Lazio.
LECCE (5 convocati)
Kialonda Gaspar (Angola) - 180 minuti
Omri Gandelman (Israele) - 55 minuti
Oumar Ngom (Mauritania) - 90 minuti
Sadik Fofana (Togo) - 90 minuti
Tiago Gabriel (Portogallo Under 21) - 82 minuti