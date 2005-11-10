Serie C, cambia lo stadio di Ostiamare-Atalanta U23: si gioca al 'Pasquale Giannattasio'
Luca Bargellini
Cambia la sede di Ostiamare-Atalanta U23, gara valida per il campionato di Serie C e in programma sabato 21 novembre 2026. La Lega Pro ha infatti disposto il trasferimento dell'incontro dallo stadio Città dell'Aria di Guidonia Montecelio al 'Pasquale Giannattasio' di Roma, accogliendo la richiesta presentata dalla società laziale.
La decisione è arrivata dopo aver verificato la documentazione prodotta dall'Ostiamare, relativa alla disponibilità dell'impianto e ai nulla osta delle autorità competenti. Il Giannattasio, inoltre, risulta conforme ai criteri infrastrutturali previsti dal Manuale delle Licenze Nazionali per le società di Lega Pro.
Resta invariato il programma della partita: calcio d'inizio alle ore 14.30 di sabato 21 novembre, con l'Ostiamare che ospiterà l'Atalanta U23 nel nuovo impianto designato.