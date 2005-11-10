Catanzaro, ancora problemi per Pafundi: è a rischio per la sfida conto il Palermo
Tommaso Maschio
Il tecnico del Catanzaro Michele Mignani in vista della sfida contro il Palermo nel prossimo turno potrebbe dover far a meno di Simone Pafundi, nuovamente alle prese con un problema muscolare dopo quello che lo colpì a inizio stagione facendogli saltare le prime tre gare di campionato.
Il fantasista classe 2006 infatti soffre per un fastidio al polpaccio che lo stando condizionando in questi giorni e che potrebbe fargli saltare la sfida contro il rosanero. Una situazione da monitorare con attenzione in attesa delle valutazioni che farà lo staff medico, che lo sta monitorando giornalmente, da qui al fine settimana. Una decisione sulla sua disponibilità, come riporta La Gazzetta dello Sport, arriverà probabilmente solo a ridosso della sfida contro i siciliani, ma al momento la presenza di Pafundi appare molto in dubbio.