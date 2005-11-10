“Nella sosta abbiamo lavorato forte, veniamo da tre punti nelle ultime quattro gare anche se contro Hellas Verona, Palermo e SudTirol abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Dobbiamo rimanere sul pezzo, abbiamo dimostrato di avere grande qualità e abbiamo dimostrato di poter vincere”. Il difensore Samuele Angori parla così in conferenza stampa facendo il punto su quest’ultima pausa per le Nazionali del 2026: “Il ruolo di centrale nella linea a tre mi piace anche se non lo avevo mai fatto, il mister mi chiede di giocare dal basso, ma anche di spingere. Devo dire che mi completa come giocatore perché se inizio a fare più ruoli è un bene anche per la squadra, sento di poter crescere così”.

Sulle parole di Gabbanini e Comolli

Angori parla poi della parole della dirigenza che ha sottolineato come si aspetti dei risultati vista la forza della squadra: “Come squadra sappiamo bene gli obiettivi che vogliamo raggiungere, ora viviamo un periodo un po' così e veniamo puniti per niente, sembra tutto negativo, ma non deve essere così. Dopo la partita contro l’Empoli inizia un tour de force in cui serve una striscia positiva per tornare a lottare per obiettivi importanti. Siamo una squadra forte e lo dobbiamo dimostrare".

Sulla sfida all’Empoli da ex

Il difensore si sofferma poi sul derby contro l’Empoli, sua ex squadra anche se non ha mai esordito coi grandi: “Ho fatto degli anni formativi lì, è stata la prima a darmi l’opportunità di fare un ritiro con la prima squadra e di mettermi in mostra. Sarà bello anche se non ho mai giocato una gara ufficiale con l’Empoli. - prosegue Angori come riporta Sestaporta.news - Hanno cambiato da poco l’allenatore e avranno entusiasmo. Penso che sarà una sfida ostica a cui dovremo approcciare al meglio”.

Sulle voci di mercato

Infine Angori allontana le voci di mercato che lo vorrebbero nel mirino del Venezia in Serie A: “Sono contento se ci sono squadre di categoria superiore interessate a me, ma in questo momento penso solo al Pisa con cui ho un contratto”.