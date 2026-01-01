TMW
Parma, Begic a un passo dalla Sampdoria: lo sloveno si trasferisce in prestito
TUTTO mercato WEB
È ormai a un passo il trasferimento di Tjias Begic alla Sampdoria. L’esterno sloveno è pronto a vestire la maglia blucerchiata per il resto della stagione con la formula del prestito, in un’operazione che può essere considerata sostanzialmente definita. La società ligure ha accelerato nelle ultime ore, riuscendo a superare la concorrenza del Mantova, che nei giorni scorsi aveva manifestato un interesse concreto per il giocatore.
L’ufficialità è attesa nella giornata di domani.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
2 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro