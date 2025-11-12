Conte ha appena perso lo stakanovista del Napoli. E deve risolvere il mistero Lang

Il Napoli si è affacciato a questa stagione con i gradi della squadra campione d'Italia in carica e, nonostante alcune difficoltà recenti, si sta confermando in grado di stare con continuità nelle zone più alte della classifica, anche per via di un campionato che poche volte è sembrato incerto come questa volta.

Non stupisce osservare come tra i giocatori del Napoli maggiormente chiamati in causa da mister Conte, ci siano quattro pilastri dello Scudetto conquistato un anno fa. Lo stakanovista è Zambo Anguissa e in tal senso potrebbero pesare eccome i problemi fisici rimediati dal centrocampista in Nazionale: a Castel Volturno tengono tutti le dita incrociate. L'unico 'intruso' nella top-5 dei più utilizzati è il nuovo portiere azzurro Milinkovic-Savic, che ha sfruttato anche l'infortunio di Meret in tal senso. Tra chi è sceso di meno in campo, invece, escludendo naturalmente Lukaku che ancora non si è visto per via dell'infortunio, è ancora a zero minuti l'uomo-spogliatoio Mazzocchi. Solo 90 minuti per Marianucci, che è stato utilizzato solo a San Siro, nel difficile debutto contro il Milan, in cui si è macchiato di un errore che ha spalancato le porte al vantaggio rossonero. Il vero caso riguarda però Noa Lang: pagato 25 milioni di euro in estate dal PSV, l'olandese ha toccato il campo per appena 223 minuti, risultando tra i meno visti del Napoli.

NAPOLI

I più impiegati: Frank Zambo Anguissa (1273 minuti), Giovanni Di Lorenzo (1191 minuti), Scott McTominay (1152 minuti), Matteo Politano (1028 minuti), Vanja Milinkovic-Savic (990 minuti).

I meno impiegati: Pasquale Mazzocchi (0 minuti), Antonio Vergara (1 minuto), Giuseppe Ambrosino (31 minuti), Luca Marianucci (90 minuti), Noa Lang (223 minuto).