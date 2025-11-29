Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Conte ritrova Gasperini, ma stavolta la capolista è la Roma: Napoli prova a sfatare il tabù

Conte ritrova Gasperini, ma stavolta la capolista è la Roma: Napoli prova a sfatare il tabù
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:15Serie A
Pierpaolo Matrone

Gian Piero Gasperini contro Antonio Conte. La Roma contro il Napoli. Filosofie a confronto, quelle di due allenatori che lo scorso anno non si sono imposti sull'altro. Per il Napoli lo 0-3 incassato per mano dell'Atalanta al Maradona il 3 novembre dello scorso anno rappresentò una lezione durissima: nonostante il Napoli rimanesse in testa, uscì ridimensionato. Conte, nello spogliatoio, fu diretto: "Non siamo ancora pronti per fare qualcosa di importante". Quel bagno d’umiltà scatenò l’orgoglio del gruppo, dando il via a una nuova marcia che culminò nella gara di ritorno, una vittoria sofferta ma autorevole che consacrò la squadra come contendere concreta fino alla fine del campionato.

Domenica, all’Olimpico contro la Roma, l’allenatore salentino cerca un’altra sliding door in una stagione segnata da alti e bassi. L’obiettivo è chiaro: riprendersi la vetta momentaneamente occupata dai giallorossi a quota 27 punti, con il Napoli alle spalle a 25. Servono continuità di risultati e prestazioni solide, dopo le convincenti prove recenti.

Sarà l’undicesimo confronto tra Conte e Gasperini, con il tecnico nerazzurro in vantaggio: 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, per una percentuale di successi del 60%. Tuttavia, il suo bilancio personale all’Olimpico contro la Roma è meno incoraggiante: in otto precedenti una sola vittoria datata 11 maggio 2014 con la Juventus, 4 pareggi e 3 sconfitte, per una media punti di 0,87, identica a quella raccolta dal Napoli in 88 match nella Capitale. Domenica sarà dunque una prova di forza e strategia per Conte, alla ricerca della continuità che può fare la differenza.

Conte ritrova Gasperini, ma stavolta la capolista è la Roma: Napoli prova a sfatare il tabù
