Lecce, Di Francesco: "Devo lavorare sulla parte mentale della squadra"

Dopo la sconfitta contro il Bologna, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Come successo con l'Atalanta, nasce dal primo gol preso. Se vedo la squadra nei primi 30', noi abbiamo avuto la possibilità di trovare il gol. Invece siamo riusciti, attraverso un gol preso, ad indirizzarlo in maniera negativa. Nel secondo tempo, abbiamo provato a reagire negli ultimi 20 minuti senza creare però la palla gol che ci aspettavamo. Nella parte centrale abbiamo subito il Bologna per nostri demeriti. Abbiamo perso fiducia dopo l'errore, peccato perché il primo gol dal mio punto di vista ha indirizzato la gara".

Gli errori stanno pesando in questa fase?

"Il risultato condiziona un po' tutto: il giudizio della stampa e del tifoso. Dobbiamo lavorare meglio sull'aspetto mentale, vedo meno problemi dal punto di vista tattico. Se al primo gol ti perdi, vuol dire che è un aspetto importante dove devo andare a toccare le corde giuste. Devo lavorare su questo. Poi abbiamo preso due gol causati da grande ingenuità. Erano evitabilissimi, con errori che non ti puoi permettere: c'è stata poca comunicazione e intraprendenza".

Falcone a fine partita si è scusato con il pubblico. Quanto può pesare questo episodio?

"Credo sia fondamentale avere il pubblico dalla nostra. Da noi si aspettano grandi battaglie, poi quando vedo un avversario superiore lo ammetto e il Bologna lo è ma non aveva bisogno dei nostri regali. Non dobbiamo disunirci in questo finale di campionato. Dopo una partita così, ti girano tantissimo: quando prepari tutto in una gara dal punto di vista tattico, ti dispiace perché ci sono due errori più stupidi della gara".