Lecce, Di Francesco: "Il Bologna è forte, se poi facciamo certi regali... Oggi sono arrabbiato"

Stulic si divora un gol, la difesa del Lecce si addormenta. I salentini pagano ancora i propri errori, Eusebio Di Francesco ai microfoni di Sky Sport mastica amaro soprattutto per la topica collettiva sul primo gol del Bologna: “Eravamo in vantaggio su una palla in tre, eravamo risaliti benissimo, e non ci siamo andati. Non ci possiamo permettere certi errori, oggi sono un po’ incavolato: il Bologna è già forte, non ha bisogno di nostri regali. Dobbiamo capire che mancano poche partite alla fine, il primo gol gliel’abbiamo regalato noi dopo un avvio in cui abbiamo avuto anche la buona occasione. Però non gli possiamo fare questi regali”.

Come si fa?

“Bisogna cerare di concretizzare quello che facciamo, è fondamentale. Abbiamo avuto queste opportunità, ci sono state altre occasioni e dobbiamo migliorare. È quello che dobbiamo cercare di fare, quello che non accetto non è di non fare gol, un vecchio difetto. Però certe disattenzioni non le dobbiamo commettere. Sono troppo gravi all’interno di una gara per poter portare a casa un risultato positivo”.

Come si vince il duello con la Cremonese?

“Adesso credo che sia molto psicologico. Se guardate la squadra per mezz’ora, la vedi compatta, determinata, che sa coprire bene gli spazi. La forza sta nel mantenere questa cosa qui: i gol si possono prendere, poi c’è la capacità di reagire. Credo sia il tarlo principale. Ma poi bisogna farli i gol: solo dirlo lascia il tempo che trova”.