Lazio, Sarri: "Pensiero all'Atalanta? Saremmo folli. Possiamo affrontare qualsiasi cosa"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato poco prima del calcio d'inizio del match contro il Torino fuori casa. Con il possibile pericolo oggi di spostare già il pensiero alla partita di mercoledì di Coppa Italia con l'Atalanta: "Se prendiamo questo rischio siamo folli. Bisogna pensare a questa partita, il secondo pensiero sarebbe solo dannoso. Bisogna pensare a questa partita, dura e difficile, contro avversari e accadimenti saranno certamente di forte motivazione, bisogna essere in grado di reggere l'impatto con la partita".

Cosa si aspetta dal Torino?

"Completamente diverso no. Chiaro con un nuovo allenatore nuovo arriva e porta un'idea nuova. Succederà inevitabilmente. Io ho fatto delle esperienze e penso che possiamo affrontare qualsiasi cosa".

Problemi offensivi della squadra, con Ratkov oggi dal primo minuto.

"Avuti questi problemi fin dall'inizio, li avevamo superati nell'ultimo periodo fino a quando si sono riproposti con l'Atalanta e il Cagliari. Contro l'Atalanta nella partita precedente non abbiamo segnato ma lavorato tanto. Stiamo lavorando a fare più movimento senza palla e attaccare gli spazi".