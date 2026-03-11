Tudor resta al suo posto: il Tottenham conferma la sua conferenza stampa pre-Liverpool
Nonostante le forti critiche arrivate da media ed ex giocatori dopo la pesante sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid, Igor Tudor resta per ora alla guida del Tottenham. In Inghilterra il clima attorno all’allenatore croato è sempre più teso, con numerosi editoriali e commenti che spingono per un cambio immediato in panchina.
La dirigenza degli Spurs, tuttavia, non sembra intenzionata a intervenire nell’immediato. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club ha infatti confermato la presenza di Tudor alla conferenza stampa prevista per venerdì alle 13:30. L’incontro con i media servirà a presentare la prossima gara di campionato contro il Liverpool, un appuntamento particolarmente delicato per il Tottenham. Anche i Reds arrivano da una delusione europea, essendo stati eliminati agli ottavi di finale dal Galatasaray.
Per Tudor si tratta di un passaggio cruciale. Il tecnico croato è chiamato a dare una risposta sul campo e soprattutto a interrompere una serie di risultati negativi che ha alimentato le critiche nelle ultime settimane. La trasferta di Anfield rappresenta dunque un banco di prova fondamentale: un altro passo falso rischierebbe di aggravare ulteriormente una situazione già molto complicata per la panchina degli Spurs
