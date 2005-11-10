Tragedia Jesús de Miguel, LaLiga valuta il rinvio del prossimo turno di Primera e Segunda

LaLiga sta valutando seriamente la possibilità di sospendere le partite di Primera e Segunda División previste per il prossimo fine settimana. L'organismo presieduto da Javier Tebas, così come l'intero mondo del calcio spagnolo, è profondamente in lutto per la tragica scomparsa, avvenuta ieri, dell'attaccante del CD Tenerife Jesús de Miguel, deceduto in seguito a un grave trauma e a un arresto respiratorio occorsigli durante la partita contro l'FC Andorra.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dalla trasmissione El Larguero di Cadena SER, 'LaLiga sta valutando di rinviare la prossima giornata di Primera e Segunda División. Di stanza vi sono già stati incontri con la questione sul tavolo; una decisione verrà presa nelle prossime ore e comunicata ufficialmente ai club'.

Tuttavia, la decisione non è priva di complessità: come sottolineato da fonti vicine alla vicenda, 'ci sono fattori e variabili da considerare, trattandosi di un tema delicato che coinvolta accordi contrattuali con gli operatori televisivi e gli sponsor, oltre a potenziali penali e alle enormi difficoltà legate al calendario'. La questione è attualmente al vaglio e non si esclude che la 12ª giornata di Primera e la 13ª di Segunda possano essere ufficialmente rinviate.