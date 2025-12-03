Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 3 dicembre

Ampio spazio alla Coppa Italia nelle prime pagine dei principali giornali sportivi italiani in edicola oggi, mercoledì 3 dicembre 2025. Si parte dalla Juventus, qualificata ai quarti di finale dopo aver battuto 2-0 l'Udinese agli ottavi: all'Allianz Stadium i bianconeri vincono 2-0 con un'autorete propiziata da David e con il raddoppio di Locatelli, bravo a trasformare il rigore conquistato da Cabal. Annullati anche due gol per fuorigioco, uno all'ex attaccante del Lille (nel primpo tempo) e l'altro a Openda (nel pieno recupero nel secondo tempo).

Nel prossimo turno la Juventus se la vedrà con la vincente di Atalanta-Genoa, in campo oggi alle 15 a Bergamo. Gli altri ottavi di finali in programma nella giornata di oggi sono Napoli-Cagliari (fischio d'inizio alle ore 18) e Inter-Venezia (ore 21), mentre domani sono fissate in calendario Bologna-Parma (ore 18) e Lazio-Milan (ore 21). Roma-Torino e Fiorentina-Como si giocheranno invece a gennaio 2026, rispettivamente il 13 e il 27.