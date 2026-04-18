Corvino contro la Fiorentina: "La gara di lunedì ha un peso enorme per noi, viola ormai già salvi"

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, è stato intervistato dal Corriere dello Sport in vista della sfida col suo passato, ovvero con la Fiorentina. Queste le sue principali dichiarazioni: "Non posso che essere orgoglioso dei 23 anni in cui mi sono diviso tra Lecce e Fiorentina. Da una parte, quella in cui sono ora, c’è anche il legame con la mia terra, il Salento. Lecce da sempre è la Firenze del Sud. Che segno del destino incredibile, vivere l’altro grande pezzo della mia carriera alla Viola, con la consapevolezza di essersi voluti bene. Un percorso tutto nel mio cuore".



Sulla corsa salvezza dei salentini Corvino ha aggiunto: "Devo essere sincero, lunedì sarà una gara che ha un peso enorme solo per noi, alla luce degli ultimi risultati la Fiorentina si è tirata fuori. Manca solo un mese per ripeterci ancora. A Lecce per anni, tra promozione e salvezze, abbiamo fatto sempre il possibile e anche l’impossibile. Sappiamo che le cadute fanno parte del gioco, ma bisogna fare di tutto perché questo non succeda. Con le forze rimaste dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo".

Infine, una battuta su mister Di Francesco e il suo lavoro al Lecce in questa stagione: "Eusebio in questa stagione, per il lavoro che ha svolto e per come lo ha svolto, avrebbe meritato molto di più. Purtroppo abbiamo dovuto fronteggiare tanti infortuni. La squadra ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato sul campo".

