Costacurta: "Il Como deve sognare perché stasera gioca in uno stadio che lo permette"
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
04.11.2026 20:45Serie A
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Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato delle sfide di questa sera del Como in casa del Lens e del Napoli contro il Porto: "Ci sono tante possibilità che il Como faccia risultato, perché è nel periodo migliore e perché gioca in uno stadio che fa sognare. E il Como deve sognare".
Il Napoli affronterà un Porto in crisi di risultati con la rosa ridotta all'osso...
"Il Porto è a quota zero ma ha sempre giocato bene, il Napoli non dovrà sottovalutarlo e affidarsi ai leader, quindi McTominay, De Bruyne e Politano. Allegri ha pochi giocatori per fare il torello ma abbastanza per vincere".
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