Costacurta: "Il Como deve sognare perché stasera gioca in uno stadio che lo permette"

Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato delle sfide di questa sera del Como in casa del Lens e del Napoli contro il Porto: "Ci sono tante possibilità che il Como faccia risultato, perché è nel periodo migliore e perché gioca in uno stadio che fa sognare. E il Como deve sognare".

Il Napoli affronterà un Porto in crisi di risultati con la rosa ridotta all'osso...

"Il Porto è a quota zero ma ha sempre giocato bene, il Napoli non dovrà sottovalutarlo e affidarsi ai leader, quindi McTominay, De Bruyne e Politano. Allegri ha pochi giocatori per fare il torello ma abbastanza per vincere".