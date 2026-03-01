Cremona fortino inespugnabile per il Milan: 0 gol nelle ultime 3 sfide in casa grigiorossa

Il Milan apre le danze nella domenica di Serie A, andando a fare visita alla Cremonese. Un match che nasconde più di un'insidia per la squadra di Allegri. In primis c'è il ricordo della 1^ giornata di campionato, quando i grigiorossi guidati da Nicola vennero a San Siro e si imposero con il punteggio di 1-2. Unico avversario capace di battere i rossoneri in massima serie quest'anno, almeno fino allo scorso weekend quando ci è riuscito anche il Parma.

Inoltre, guardando alla storia di questo confronto, la compagine milanista fatica e non poco a trovare il gol a Cremona. Gli ultimi 3 confronti andati in scena allo stadio Giovanni Zini, infatti, sono chiusi con 2 pareggi per 0-0 e 1 successo per la Cremonese. Tale exploit risale al 25 settembre 1994, quando la formazione allenata da Luigi Simoni riuscì ad imporsi per 1-0 sul Milan campione d'Italia e d'Europa in carica. Di Luigi Gualco il gol decisivo, al 61' della ripresa.

Le due sfide chiuse a reti bianche, invece, si riferiscono alle stagioni di Serie A 1995/96 e 2022/23. Statistica peraltro ricordata in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, conscio che non sarà per nulla facile riuscire a scardinar il muro eretto da Nicola e sostenuto dal suo pubblico.