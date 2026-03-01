Roma-Juventus, i giocatori convocati da Gasperini: Dybala ce la fa, Hermoso no

Questa sera il big match della 27^ giornata di Serie A allo Stadio Olimpico: di fronte Roma e Juventus, con punti pesanti in palio per la corsa ad un posto in Champions League. Fra le fila dei giallorossi ce la fa a rientrare nei convocati Paulo Dybala. L'argentino era in dubbio ed è stato valutato nella rifinitura della vigilia, evidentemente positivamente, anche se probabilmente partirà dalla panchina, inizialmente. Non ce la fa invece Mario Hermoso.

Ecco la lista dei giocatori convocati dalla Roma per la sfida alla Juventus di stasera:

Portieri: De Marzi, Zelezny, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Dybala, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico Gasperini aveva parlato così dei giocatori in dubbio per il match: "Sono due squadre che, anche se con caratteristiche sicuramente diverse, cercano di raggiungere il risultato attraverso l’espressione del gioco. È qualcosa di chiaramente identificabile, da sempre. Per noi è un aspetto importante e credo che anche domani sarà una partita tra due squadre che proveranno a ottenere il risultato offrendo un gioco di qualità. Non credo ci saranno speculazioni: entrambe giocheranno per un solo risultato, cioè per vincere la partita. Su Dybala proviamo oggi. Ieri è rientrato e ha lavorato molto meglio, però dobbiamo ancora valutare le sue condizioni per capire se può giocare. Decideremo dopo l’allenamento di oggi".