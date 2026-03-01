Domani Pisa-Bologna, i convocati di Italiano: non ce la fanno Heggem e Lykogiannis
Domani pomeriggio il Bologna è ospite del Pisa per la partita delle ore 18:30, valevole per la 27^ giornata di Serie A.
Il tecnico della formazione emiliana, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida della Cetilar Arena, con conferma del forfait per il difensore Torbjorn Heggem - che si era fermato prima del ritorno del playoff di Europa League contro i suoi connazionali del Brann - il quale seguirà un programma di allenamento differenziato per qualche giorno.
Ancora fuori Lykogiannis, il quale sembrava poter fare per l'occasione il suo rientro, dopo aver osservato uno stop che va avanti da inizio febbraio per via di una tendinopatia.
PISA vs BOLOGNA, I CONVOCATI DI VINCENZO ITALIANO
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Helland, Lucumi, Mario, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.