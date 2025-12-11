Cremonese, Barbieri: "Nicola è un punto di riferimento. Di Vardy colpisce la sua umiltà"

"La salvezza è l’unica cosa che conta". Parola di Tommaso Barbieri. L'esterno della Cremonese ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del momento che sta attraversando la formazione grigiorossa. Una partenza importante quella dei lombardi con risultati soddisfacenti arrivati grazie anche al lavoro di Davide Nicola In panchina. E proprio sull'allenatore che si concentra l'ex Juventus sottolineando l'importanza del suo lavoro in panchina:

"Per noi è una figura importante - ha voluto precisare il classe 2002 scuola bianconera - un punto di riferimento. Oltre a essere un bravo allenatore è anche una grandissima persona e così il suo staff. Ci spinge a dare tutto in campo, è un grande motivatore e lo dimostra con i fatti. È l’allenatore che ha utilizzato più giocatori, sa coinvolgere tutti".

Fra i giocatori che sono arrivati nel mercato estivo uno merita certamente menzione. Ha impreziosito il reparto offensivo della Cremonese Jamie Vardy. E proprio sull'attaccante ex Leicester che Barbieri ha voluto porre l'accento: "Il giocatore non ha bisogno di presentazioni - ha concluso il ragazzo -. Colpisce la sua umiltà, la voglia di lottare, la fame che ha. Ti incita sempre anche quando sbagli, è uno che ti spinge a non mollare mai".