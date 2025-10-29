Cremonese, Floriani Mussolini: "Ottimo spirito di squadra, dobbiamo rimanere umili"

Romano Floriani Mussolini, esterno della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Genoa: "Siamo molto contenti, lo spirito di squadra è buono: questo è frutto del lavoro fatto in settimana, delle cose che ci dice sempre il mister. Dobbiamo rimanere sempre umili, sappiamo che ogni partita sarà una nuova sfida".