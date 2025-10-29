L'Inter stappa la partita con la Fiorentina, ci pensa Calhanoglu con un bolide: 1-0
TUTTO mercato WEB
L'Inter va in vantaggio a metà secondo tempo contro la Fiorentina, al minuto 66 segna Hakan Calhanoglu! Grande conclusione da parte del play turco, che riceve fuori area da Barella e, elusa la pressione di Fazzini, non lascia scampo a De Gea con un tiro potente e angolato.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Primo piano
Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
Serie A
Serie B
Spezia-Padova 1-1, Le pagelle: non basta Lapadula ai liguri. Sarr disastroso, Lasagna killer instict
Serie C
Calcio femminile