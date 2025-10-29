Si scatena l'Inter! In cinque minuti ecco anche il 2-0 sulla Fiorentina: lo segna Sucic
Al 71' arriva anche il raddoppio dell'Inter, che fa 2-0 con la Fiorentina grazie a una superba giocata di Petar Sucic. Il centrocampista croato semina avversari palla al piede in area di rigore e, davanti a De Gea, appoggia in rete con il destro.
