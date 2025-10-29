In attesa di Spalletti, la Juventus si ritrova. E la Roma è prima: le top news delle 22

Si sono giocate e sono terminate tre partite delle sei in programma oggi per la 9^ giornata della Serie A 2025/26. In attesa del comunicato ufficiale che nomini Luciano Spalletti quale suo nuovo allenatore, la Juventus ritrova la giusta strada nella prima e anche ultima partita con Brambilla in panchina, battendo 3-1 l'Udinese con i gol sia di Vlahovic che Yildiz.

E a proposito della nomina sempre più imminente di Spalletti nuovo tecnico della Juve, arrivano anche le parole pre-partita di Giorgio Chiellini. Ha detto infatti il Director of Football Strategy prima del successo con l'Udinese: "Credo che Spalletti sia un grande allenatore, con esperienza e un gioco moderno. Aspettate perché non c'è la firma, parliamo di oggi dove cercheremo di fare punti. Mi permetto di ringraziare Brambilla che ci consente di affrontare questa gara e di guardare al futuro". E non è l'unico annuncio in arrivo: "Nelle prossime settimane ci sarà un Direttore Sportivo perché manca nell'organigramma".

Ultima ma non ultima, anzi prima, c'è la Roma. Prosegue infatti la sorprendente marcia in questa Serie A dei giallorossi, adesso di nuovo appaiati in cima alla classifica assieme al Napoli. Battuto 2-1 anche il Parma di Cuesta, grazie ai gol di Hermoso e Dovbyk che hanno reso inutile il successivo siglato da Circati.