TMW Cremonese, Floriani Mussolini: "Spero di continuare così. Lazio? La seguo sempre"

Romano Floriani Mussolini, esterno della Cremonese, parla così della sua prima stagione in Serie A: "Il mio è stato un approccio graduale, con il Sassuolo è andata molto bene e mano a mano mi sono guadagnato la fiducia del mister, spero di poter continuare così", ha detto a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio. "La Cremonese ha iniziato forte, l'obiettivo è la salvezza e ogni partita per noi è come una finale, purtroppo con il Pisa è andata male ma speriamo di poterci rifare".

Nicola è uno specialista ma forse avete pensato a qualcosa di più dopo l'ottimo inizio?

"No assolutamente, il mister ci tiene tanto a tenere i piedi per terra. Dobbiamo continuare così e non perdere l'umiltà che ci ha portato fin qua".

Come hai trovato Vardy?

"Vardy è un professionista esemplare, è sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene, non me l'aspettavo. E' una grande persona e un gran calciatore".

Ci pensi alla Lazio, può essere il tuo punto di arrivo?

"La Lazio la seguo sempre, vedo ogni partita, ma ci penso relativamente. Penso più a me stesso e quel che verrà verrà".

Come è andata con l'Udinese e le tante richieste che hai avuto sul mercato?

"C'è stato questo interesse ma alla fine è spuntata la Cremonese e sono contentissimo della mia scelta".

Domanda personale: come senti che è stata recepita dal grande pubblica la tua discendenza?

"Ci sono abituato, è da quando piccolo che è così. Io non ci penso, mi concentro solo ed esclusivamente al calcio, quello che pensa la gente non mi preoccupa e non mi infastidisce in nessun modo".

E la Nazionale?

"Più che un obiettivo è un sogno, adesso penso a far bene con la Cremonese".