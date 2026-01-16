Cremonese-Verona, le probabili formazioni: possibile rilancio per Giovane, al fianco di Orban

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Verona (Lunedì 19 gennaio, 18.30, arbitra Arena, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Cremonese

Pochi dubbi in casa Cremonese, con mister Nicola che nel consueto 3-5-2 conferma Audero tra i pali, in difesa invece ecco Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Pezzella è squalificato, al suo posto sulla fascia il favorito è Floriani. Il resto del centrocampo sarà composto da Bondo, Vandeputte, Payero e Barbieri. In avanti confermati Bonazzoli e Vardy.

Come arriva l'Hellas Verona

Emergenza per Paolo Zanetti. Prima dell'ultima sfida si sono aggiunti alla lista degli infortunati tasselli fondamentali come Bella-Kotchap (ne avrà per circa tre settimane), Belghali (da valutare l'entità della distorsione alla caviglia) e Frese (anche lui da valutare in questi giorni). Rebus fra difesa e centrocampo dunque. Davanti a Montipò per forza di cose il giovane Slotsager, che ha debuttato in Serie A nel secondo tempo contro il Bologna, potrebbe partire titolare con Nelsson e Valentini. Sulla fascia destra è stato adattato Niasse, che nonostante non abbia convinto in un ruolo non suo, potrebbe essere riproposto in quella posizione. A sinistra c'è invece il solo Bradaric. In mediana Serdar non sembra in grado di poter giocare più partite in pochi giorni, dunque Gagliardini potrebbe essere proposto come mezz'ala, con Al-Musrati in regia e Bernede a completare il centrocampo. Davanti possibile rilancio per Giovane, al fianco di Orban. (da Verona, Daniele Najjar)