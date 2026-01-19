Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio-Como, le probabili formazioni: in mediana c'è Belahyane, straordinari per Douvikas

Lazio-Como, le probabili formazioni: in mediana c'è Belahyane, straordinari per DouvikasTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:22Probabili formazioni
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Como (Lunedì 19 gennaio, ore 20.45, arbitra Fabbri, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Lazio
Cerca disperatamente continuità la Lazio di Maurizio Sarri, che all’Olimpico ospita il Como e vuole trovare per la prima volta in questa Serie A due vittorie consecutive. Continuità che verrà data a Kenneth Taylor, schierato titolare a Verona e che partirà dal primo minuto anche nel suo esordio all’Olimpico. Chance che potrebbe avere anche Petar Ratkov, che spera di giocare dal primo minuto anche se Noslin è avanti nel ballottaggio al centro dell’attacco. Nessun dubbio in difesa, dove davanti a Provedel è confermata la linea a quattro composta da Marusic e Pellegrini sulle corsie con Gila e Romagnoli al centro. Oltre a Taylor in mediana ci saranno Cataldi e Belahyane, favorito su Rovella per sostituire gli indisponibili Basic e Vecino. Ritorna tra i convocati invece Dele-Bashiru, rientrato a Roma subito dopo la conquista del terzo posto con la sua Nigeria nella Coppa d’Africa. Ai lati di Noslin torna capitan Zaccagni sulla sinistra, mentre a destra Cancellieri è leggermente avanti nel ballottaggio con Isaksen. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva il Como
Tre sberle dal Milan, ma una posizione in classifica che richiama ancora l’Europa. Il Como vuole ripartire da zero con la Lazio all’Olimpico. Kempf potrebbe non farcela dopo il problema muscolare avuto, sarà Ramon-Diego Carlos la coppia di centrali con Valle sull’out mancino e Smolcic a destra. Turno di riposo per Van der Brempt. Caqueret scalpita per tornare dal 1’ al posto di Da Cunha, Perrone pilastro in mediana. Dalla trequarti invece Vojvoda aperto a destra, Baturina insidia Jesus Rodriguez ma lo spagnolo dovrebbe riprendersi la maglia da titolare, con Nico Paz da diez. Straordinari per Douvikas in attacco. (da Como, Yvonne Alessandro)

Articoli correlati
Lazio, i convocati di Sarri per il Como: out Vecino, chiamata in extremis per Dele-Bashiru... Lazio, i convocati di Sarri per il Como: out Vecino, chiamata in extremis per Dele-Bashiru
Serie A, 21^ giornata LIVE: Taylor ancora dal 1', Ratkov parte dalla panchina Serie A, 21^ giornata LIVE: Taylor ancora dal 1', Ratkov parte dalla panchina
Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci... Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Altre notizie Probabili formazioni
Lazio-Como, le probabili formazioni: in mediana c'è Belahyane, straordinari per Douvikas... Lazio-Como, le probabili formazioni: in mediana c'è Belahyane, straordinari per Douvikas
Cremonese-Verona, le probabili formazioni: possibile rilancio per Giovane, al fianco... Cremonese-Verona, le probabili formazioni: possibile rilancio per Giovane, al fianco di Orban
Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche... Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance
Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni: Castro favorito su Immobile, Kean è... Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni: Castro favorito su Immobile, Kean è out
Parma-Genoa, le probabili formazioni: ecco Bernabe e Pellegrino, De Rossi non cambia... Parma-Genoa, le probabili formazioni: ecco Bernabe e Pellegrino, De Rossi non cambia
Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora... Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora fiducia a Miretti
Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni: Spinazzola si riprende la fascia, il dubbio... Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni: Spinazzola si riprende la fascia, il dubbio è Neres
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Lazio-Como, le probabili formazioni: in mediana c'è Belahyane, straordinari per Douvikas
3 Serie A, 21^ giornata LIVE: Taylor ancora dal 1', Ratkov parte dalla panchina
4 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
5 Cremonese-Verona, le probabili formazioni: possibile rilancio per Giovane, al fianco di Orban
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.1 La Fiorentina spinge per Fabbian, al Bologna andrebbe Sohm. Affare avviato, il punto
Immagine top news n.2 Trionfo Senegal in Coppa, Papa Waigo: "Mané ha salvato la faccia di tutto il calcio africano"
Immagine top news n.3 Ronaldo batte la Juventus in tribunale: non dovrà restituire i 9,7 milioni del periodo Covid
Immagine top news n.4 Torino, un rinforzo per Baroni: visite mediche iniziate per Rafa Obrador
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -3 dalla capolista, la Roma si riprende il 4° posto
Immagine top news n.6 Il mercato invernale funziona: Fullkrug tiene il Milan sulla scia dell'Inter. Lecce in zona rossa
Immagine top news n.7 Finale di Coppa d'Africa surreale: a Rabat succede di tutto, poi fa festa il Senegal
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Milan grande squadra, lotta per lo scudetto. La Juventus è fuori dal giro”
Immagine news Serie C n.2 Petrone: “L’esclusione del Trapani sarebbe una ferita per tutto il calcio”
Immagine news Serie C n.3 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu: "Non ho mai voluto rivoluzionare la squadra. Il nostro obiettivo è dominare"
Immagine news Serie A n.2 Vigilia di Inter-Arsenal, tra poco la conferenza stampa di Cristian Chivu
Immagine news Serie A n.3 Champions, dove eravamo rimasti? La situazione di Atalanta, Inter Juventus e Napoli
Immagine news Serie A n.4 Lazio, i convocati di Sarri per il Como: out Vecino, chiamata in extremis per Dele-Bashiru
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 21^ giornata LIVE: Taylor ancora dal 1', Ratkov parte dalla panchina
Immagine news Serie A n.6 Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna, avanti tutta. Formule e cifre del possibile affare
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Moreno Longo è sbarcato in città: oggi firme e annuncio. Domani la conferenza stampa
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori portieri dopo la 20ª giornata: Joronen sempre davanti a Klinsmann
Immagine news Serie B n.3 Vivarini si è fermato a Catanzaro. Dopo la parentesi calabrese sono arrivati solo esoneri
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori giocatori dopo la 20ª giornata: Busio sul podio con due del Frosinone
Immagine news Serie B n.5 La top 11 della 20ª giornata di B: Shpendi trascina il Cesena, brilla Busio a Venezia
Immagine news Serie B n.6 Venezia, blitz decisivo per Degasso: al Pescara andranno Condé e Fila. Genoa battuto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, pronto il doppio colpo in attacco: in arrivo Lescano e Crespi
Immagine news Serie C n.2 Ternana, in chiusura per l'esperto Majer a centrocampo. Arriverà dal Mantova
Immagine news Serie C n.3 Renate, Kolaj ai saluti dopo un anno. Nel suo futuro c'è il Teuta in Albania
Immagine news Serie C n.4 Petrone: “L’esclusione del Trapani sarebbe una ferita per tutto il calcio”
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si chiude oggi la 22ª giornata: va in scena il derby Cosenza-Crotone
Immagine news Serie C n.6 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.2 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus W., Canzi: "Abbiamo giocato come dovevamo, torniamo a casa con rammarico"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)