Serie A, 21^ giornata LIVE: Taylor ancora dal 1', Ratkov parte dalla panchina
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 21^ giornata di Serie A:
PISA-ATALANTA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)
PISA PISA (3-4-3): Scuffet; Coppola, Calabresi (90+1' Bozhinov), Canestrelli; Touré, Marin (68' Leris), Aebischer, Angori; Moreo, Meister (68' Durosinmi), Tramoni (68' Piccinini). Allenatore: Gilardino.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (70' Krstovic), Hien, Ahanor; Musah (56' Zappacosta), de Roon, Pasalic (56' Ederson), Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (81' Sulemana); Scamacca (56' Raspadori).. Allenatore: Palladino.
---------------------------
UDINESE-INTER 0-1 - Il tabellino
Marcatori: 20' Lautaro (I)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (29' st Bertola), Solet; Zanoli (29' st Ehizibue), Piotrowski (42' Miller), Karlström, Kamara; Ekkelenkamp (39' st Bayo), Atta (29' st Gueye); Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Oier Zarraga, Camara, Zemura, Rui Modesto. Allenatore: Runjaic.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (31' st Acerbi); Luis Henrique, Barella, Zielinski (43' st Sucic), Mkhitaryan (31' st Frattesi), Dimarco; Esposito (22' st Bonny), Lautaro (43' st de Vrij). A disposizione: Calligaris, Taho, Thuram, Diouf, Darmian, Cocchi, Bovo, Bastoni. Allenatore: Chivu.
---------------------------
NAPOLI-SASSUOLO 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 7’ Lobotka (N)
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema (12’ st Lang), Rrahmani (22’ st Buongiorno), Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (17’ st Mazzocchi), Elmas (11’ st Politano); Hojlund. A disp.: Ferrante, Contini, Marianucci, Gutierrez, Olivera, Lucca, Ambrosino. All.: Stellini
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (36’ st Coulibaly); Lipani (44’ st Moro), Matic, Vranckx (9’ st Iannoni); Fader (36’ st Skjellerup), Pinamonti (44’ st Cheddira), Laurienté. A disp.: Satalino, Zacchi, Turati, Romagna. Paz, Odenthal, Frangella, Pierini. All.: Grosso
---------------------------
CAGLIARI-JUVENTUS 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 20’ st Mazzitelli (C)
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Kilicsoy (9’ st Borrelli), Obert; Gaetano, Esposito (19’ st Idrissi). A disp.: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. All.: Pisacane
JUVENTUS (4-2-3-1): erin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (35’ st Conceicao); Locatelli (22’ st Zhegrova), Koopmeiners; McKennie (35’ st Thuram), Miretti (22’ st Openda), Yildiz; David (43’ st Adzic). A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Kostic, Joao Mario, Cabal. All.: Spalletti
Le pagelle di Cagliari-Juventus
---------------------------
PARMA-GENOA 0-0 - Il tabellino
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé (31' st Sørensen), Keita, Estevez; Oristanio (37' st Cremaschi), Pellegrino (31' st Djuric), Ondrejka (1' st Britschgi). A disposizione: Rinaldi, Casentini, Benedyczak, Løvik, Ordoñez, Cutrone, Troilo. All.: Cuesta
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Sabelli (31' st Masini), Malinovskyi (27' st Messias), Frendrup, Ellertsson, Aaron Martin; Vitinha (27' st Ekhator), Colombo (43' st Nuredini). A disposizione: Lysionok, Sommariva, Thorsby, Onana, Hugo Cuenca, Otoa, Fini, Cornet, Venturino. All.: De Rossi
---------------------------
BOLOGNA-FIORENTINA 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 19’ Mandragora (F), 45’ Piccoli (F), 43’ st Fabbian (B)
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (1’ st Zortea), Casale, Heggem, Miranda; Freuler (1’ st Moro), Pobega (27’ st Ferguson); Orsolini (1’ st Rowe), Odgaard (1’ st Fabbian), Cambiaghi, Castro. A disp.: Skorupski, Pessina, Lykogiannis, De Silvestri, Sulemana, Dominguez, Immobile, Dallinga. All.: Italiano
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora (26’ st Brescianini), Fagioli (45’+4’ st Ranieri), Ndour (26’ st Sohm); Parisi(35’ st Fortini), Piccoli, Gudmundsson (26’ st Solomon). A disp.: Christensen, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Balbo, Braschi. All.: Cavalletto (squalificato Vanoli)
Le pagelle di Bologna-Fiorentina
---------------------------
TORINO-ROMA 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 26' Malen, 27' st Dybala (R)
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan (32' st Anjorin), Gineitis (1' st Casadei), Aboukhlal (31' Pedersen); Ngonge (31' st Njie), Adams. A disp.: Popa, Israel, Maripan, Simeone, Gabellini, Pellini, Kugyela. All.: Baroni.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (22' Ghilardi); Rensch (32' st Tsimikas), Cristante, Koné, Wesley; Dybala (32' st Pisilli), Pellegrini (7' st Soulé), Malen (31' st Vaz). A disp.: Vasquez, Zelezny, Celik, Ziolkowski, Arena. All.: Gasperini.
---------------------------
MILAN-LECCE 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 76’ Fullkrug
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. Allenatore: Allegri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. Allenatore: Di Francesco.
---------------------------
CREMONESE-VERONA - Lunedì 19 gennaio, 18.30
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Floriani; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Niasse, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.
---------------------------
LAZIO-COMO - Lunedì 19 gennaio, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.