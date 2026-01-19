TMW Torino, un rinforzo per Baroni: visite mediche iniziate per Rafa Obrador

Nella giornata di ieri lo aveva anticipato il presidente Urbano Cairo, rispondendo così ad una domanda sul mercato: "Arriverà Obrador del Benfica, stasera ha visto la partita con noi e deve solo firmare. Poi abbiamo anche altre cose che, appena avremo concretezza, vi annunceremo".

Il terzino spagnolo, che ieri ha seguito dal vivo la sfida del Torino persa contro la Roma, in questi minuti ha iniziato l'iter delle visite mediche propedeutiche alla firma sul suo nuovo contratto coi granata. Nelle scorse ore il ds Petrachi aveva raggiunto l'accordo sia con l'entourage del giocatore che con il Benfica, club proprietario del cartellino del classe 2004. Dopo essere arrivato anche il via libera da parte del Real Madrid, club che ha in mano la recompra del giocatore, ecco che Obrador si è imbarcato per l'Italia. Ora le visite mediche e, nelle prossime ore, la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Torino.