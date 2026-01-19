Ufficiale Torres, per la retroguardia arriva l'ex Mantova Gianmaria Zanandrea: era svincolato

La Torres comunica il tesseramento di Gianmaria Zanandrea che da oggi è un nuovo calciatore rossoblù.

Centrale mancino classe 1999 in carriera vanta un importante passato nelle giovanili della Juventus e della Nazionale.

Inoltre, ha vestito le maglie di Mantova, Piacenza, Legnago Salus e Avellino in Serie C e conta 13 presenze ed un gol in Serie B con il Perugia.