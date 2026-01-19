Ufficiale
Torres, per la retroguardia arriva l'ex Mantova Gianmaria Zanandrea: era svincolato
TUTTO mercato WEB
La Torres comunica il tesseramento di Gianmaria Zanandrea che da oggi è un nuovo calciatore rossoblù.
Centrale mancino classe 1999 in carriera vanta un importante passato nelle giovanili della Juventus e della Nazionale.
Inoltre, ha vestito le maglie di Mantova, Piacenza, Legnago Salus e Avellino in Serie C e conta 13 presenze ed un gol in Serie B con il Perugia.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile