Esclusiva TMW Achraf Lazaar: "Tornare a giocare: non mi sono ritirato. Possibilità anche in Italia"

Achraf Lazaar torna a giocare. La sua ultima esperienza calcistica è stata quella fatta in Australia: nel gennaio 2025 ha giocato con il Preston Lions, dove ha militato fino allo scorso luglio. Nessun ritiro ufficiale dal calcio da allora, anche se Lazaar ha fatto parlare di sé per attività differenti da quella del giocatore: "Volevo fermarmi, perché sono uno che è andato sempre a tavoletta, ma non mi sono ritirato", ha raccontato TuttoMercatoWeb.com.

"Il mio obiettivo però" - spiega - "era quello di arrivare il più pronto possibile dal punto di vista fisico e mentale per quando sarei rientrato. E ora mi sento più pronto che mai: ho solo 33 anni e sono in grande forma, infatti mi sono allenato con il Dubai City in questi mesi". E le possibilità per il prossimo futuro ci sono: "Vediamo cosa succederà, ma ho delle possibilità sia in Italia - in Serie B e Serie C - che all'estero. Ora voglio rientrare, perché il calcio giocato mi manca ed è la mia vita".

In questi mesi Lazaar è rimasto attivo dentro il mondo del calcio, in altre vesti: "La gente può aver pensato che avessi smesso perché ho portato avanti attività dentro al mondo del calcio differenti, ma che ho sempre coltivato negli anni. Un esempio? Ho aperto un'accademia che dà sostegno alle squadre a livello globale. A partire da Varese, una città che mi ha dato tanto. Ci occupiamo di formazione prima di tutto: con i ragazzi dai 2 ai 6 anni facciamo lavoro psico-motorio, con quelli dai 6 ai 16 anni formazione calcistica, dai 15 ai 18 possibilità di ottenere borse di studio. Li aiutiamo a crescere e ad avere opportunità sia nel calcio italiano che estero".

Classe 1992, Lazaar è legato doppio filo all'Italia. Calcisticamente è cresciuto nel Varese, approdando poi nel Palermo nel 2014, dove è rimasto fino al 2016. Dopo aver firmato per il Newcastle, ha giocato in prestito prima al Benevento (stagione 2017/18) e poi nel Cosenza (2019/20). Nel 2023 l'ultima parentesi italiana al Novara.