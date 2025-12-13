Cremonese, Vandeputte critico: "Oggi dovevamo fare di più, rivedremo in settimana"

Il centrocampista della Cremonese Jari Vandeputte ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Torino valevole per la 15^ giornata di Serie A.

Sconfitta che vi lascia tanti rimpianti?

"Potevamo fare di più secondo me oggi. Potevamo essere più presenti davanti per trovare la rete. Oggi ci è mancato qualcosa, che dovremo andare a rivedere in settimana".

Come sta Payero?

"Non saprei dire".

Nicola cosa vi ha detto a fine gara?

"Ancora niente. La sconfitta ci lascia una sensazione un po' così così, dovevamo fare meglio. Riguarderemo in settimana dove ci è mancato qualcosa, per preparare la prossima partita nel miglior modo possibile".

Cosa si prova ad essere il migliore amico di Vardy, visto che vi vedo sempre insieme?

"Migliore amico no. E' un campione, per la carriera che ha fatto e che sta facendo. E' un piacere averlo con noi e cerchiamo di integrarlo al meglio, perché ci dà una grande mano. Un piacere vivere lo spogliatoio con lui".