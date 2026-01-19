Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cremonese-Verona 0-0, le pagelle: gatto Audero, Orban contro tutti, Slotsager non teme Vardy

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 20:31Serie A
Daniele Najjar

Risultato finale: Cremonese-Verona 0-0

CREMONESE (a cura di Marta Bonfiglio)

Audero 7 - Si allunga come un gatto sul mancino di Giovane. Gesto tecnico da ricordare.

Ceccherini 5,5 - Pecca di lucidità in diversi momenti. Sbaglia qualche passaggio di troppo. Dal 74’ Folino S.V.

Baschirotto 6 - Morde le caviglie di Orban senza dargli respiro. Gioca senza affanno.

Bianchetti 6 - Tiene in ordine il reparto senza troppi problemi.

Barbieri 6,5 - Si beve Bradaric un paio di volte. Probabilmente sta ancora correndo sulla corsia. Importantissimo. Dal 90’ Romano S.V.

Bondo 6 - Usa benissimo il fisico e vede corridoi entusiasmanti per servire i compagni.

Grassi 6,5 - Gioca molto basso per accompagnare la manovra, ma quel tiro di collo destro se lo sognerà la notte. Dal 90’ Collocolo S.V.

Vandeputte 6,5 - Tassello fondamentale, è come la regina negli scacchi: si muove in qualsiasi direzione. Dall’83 Zerbin S.V.

Terracciano 5 - Si fa trovare poco. Spesso è in ritardo e deve rincorrere. Ingenuo con il fallo al 91’.

Vardy 6 - Dà a Nelsson del filo da torcere. Scaltro e con esperienza sa come nascondere il pallone e prendersi il fallo.

Bonazzoli 5 - Ebosse gli avrà fatto una fattura. Mai in anticipo, non riesce a smarcarsi dall’avversario. Dal 74’ Moumbagna S.V.

Davide Nicola 5,5 (in panchina Simone Barone) - Rimane impantanato in una sfida importante per la classifica.

---

VERONA (a cura di Daniele Najjar)

Perilli 6,5 - Non semplice esordire in uno scontro chiave per la salvezza. Mezzo voto in più per la sicurezza che trasmette in ogni intervento ed uscita. Tanto basta, vista la recente versione insicura di Montipò.

Slotsager 7 - Alla prima da titolare in Serie A il benvenuto glielo dà, in inglese, un certo Jamie Vardy. Nessun timore reverenziale, anzi: lotta e si applica con dedizione e senza sbavature.

Nelsson 6,5 - In difficoltà soltanto quando Barbieri sfila alle spalle di Bradaric ed è costretto ad uscire come può, per il resto controlla bene sia Vardy che Bonazzoli, regnando sui palloni alti.

Ebosse 7 - Si ritrova in campo in una partita di Serie A dopo quasi 5 mesi, risponde presente svettando su innumerevoli palloni aerei e anticipando un po' tutti. Pericoloso anche in proiezione offensiva: va vicino al gol. (Dal 71' Harroui 6 - Entra per portare più capacità di palleggio al Verona e qualcosa fa in tal senso. Per il ritmo e gli spunti, serve altra pazienza: va al piccolo trotto).

Lirola 6 - Neanche il tempo di scendere dall'aereo che si ritrova titolare. Partita ordinata, è anche pericoloso con un tiro-cross: Zanetti ha finalmente il vice-Belghali lì a destra. (Dall'87' Oyegoke s.v.).

Gagliardini 6 - Amministra le cose a centrocampo offrendo una spalla a tutti, fa una buona cerniera nonostante oggi la mediana conti su un uomo in meno.

Bernede 6,5 - Questo Verona non può prescindere da lui: soprattutto considerando i tanti assenti, è l'unico che sembra poter cambiare spartito in mediana, rompendo le linee. Non ha mai riposato e forse ne risente: cala nella ripresa.

Bradaric 6 - Al netto delle difficoltà nell'adattarsi a giocare a piede invertito, Barbieri gli crea qualche grattacapo, ma poi gli prende le misure.

Giovane 6 - Nel primo tempo è irriconoscibile al netto di un gran bel diagonale salvato da Audero. Nella ripresa si accende spesso e segna pure, ma di poco in offside. Il bilancio fra i due tempi è una sufficienza.

Sarr 6 - Parte quasi svagato, poi cresce in termini di convinzione: fa una buona sponda per Giovane e cerca il gol con una conclusione imprecisa. Anche tanti errori di misura, ma aiuta molto la squadra. (Dal 67' Serdar 6 Poco più di venti minuti di segnali incoraggianti: Zanetti può davvero recuperare la sua miglior versione? Un solo errore, che poteva innescare una ripartenza pericolosa).

Orban 6,5 - Solita lotta "io contro tutti", difficile imputargli colpe al netto di qualche sbavatura sugli appoggi. Prova a difendere palloni e imbucare: di più non può.

Allenatore Paolo Zanetti 6,5 - Tutto gli si può dire, meno che gli manchi il coraggio. In un momento di grande difficoltà e con otto giocatori assenti, fa scelte forti, cambia sistema di gioco e i suoi sembrano recepire bene il messaggio. Per come combatte la sua squadra, merita un voto così positivo nonostante manchi ancora la vittoria.

