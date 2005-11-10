La crisi profonda della Juventus. Il Napoli prova a risalire

Durante il TMW News di oggi occhi puntati sulle partite che si sono giocate ieri e che hanno regalato varie grandi soeprese. Innanzitutto la Juventus: la sconfitta di ieri contro il Genoa ha aperto ancora di più la crisi e adesso Spalletti è ancor di più nell'occhio del ciclone, con un tifoseria che continua ad invocare Antonio Conte. Anche il Milan continua ad essere in difficoltà e ieri è andato incontro ad una pesante sconfitta in casa contro il Bologna di Palladino. Non certo il miglior modo per arrivare al derby di sabato sera contro l'Inter che ieri, pur senza brillare, ha comunque conquistato i tre punti contro il Venezia. Ne parliamo con un collegamento con Luciano Bruno (ex calciatore di Fiorentina e Verona) e con Vincenzo Di Palma, allenatore dei portieri di grande esperienza. Parlereo ovviamente anche del Napoli, tornato alla vittoria contro il Monza.

Spalletti e il futuro

Tanta delusione in casa Juve dopo il ko con il Genoa. "Prima di tutto dobbiamo chiedere scusa ai tifosi - ha spiegato Spalletti - In alcuni momenti si vede che siamo sorpresi. E non siamo pronti a fare ciò le situazioni richiedono. Poi è chiaro che un po' di stanchezza c'è. Lo abbiamo visto nel secondo tempo di Lecce, però è una cosa che dobbiamo saper gestire. Sia a livello di testa che di fisico. E qualsiasi cosa si vada a dire ora diventa difficile poterla analizzare in maniera corretta, c'è bisogno di andare a rendersi conto bene di tutto".

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