Milan, il delicato esame Bologna. Juve a Genova per la continuità

Nel corso del TMW News spazio alla presentazione delle partite in programma domani, valide per la nona giornata del campionato di Serie A. Prima però, nel collegamento con Guido Ugolotti (ex attaccante di Roma e Pisa tra le altre) ci soffermiamo sulla serata del Pallone d'oro e su Harry Kane che ha conquistato questo prestigiosissimo riconoscimento. Occhi puntati poi sul Milan che dopo la vittoria contro l'Udinese cerca di mantenere la sua posizione battendo il Bologna ma deve fare i conti con una serie di indisponibili. Spazio ovviamente anche all'Inter che dovrà vedersela con il Venezia in trasferta e poi alla Juve che cerca il bis a Genova dopo la vittoria con il Lecce.

Il Napoli e le parole di Allegri

La squadra partenopea - dopo il pareggio tra le polemiche con la Roma affronta il Monza in trasferta. "Stamattina - ha spiegato Allegri - ho deciso di rinunciare al ricorso per le mie due giornate di squalifica. Non si sa mai, magari invece di 2 ne prendo 4 (ride, ndr). Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita, il resto sono tutte chiacchiere. Dispiace che non sarà in panchina, io mi diverto ad andarci e poi a Torino, tanto chi ci andrà farà meglio di me, ho uno staff molto capace".

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