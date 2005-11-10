Lazio, ora non è più solo un exploit. Como, maturità e continuità

Nel corso del TMW News di oggi spazio a tutte le considerazioni sulle partite di ieri a cominciare dal nettissimo successo della Lazio contro il Sassuolo (2-6). La squadra di Gattuso resta al primo posto in classifica e dopo nove giornate inizia ad essere qualcosa di più di un semplice exploit. Ne parliamo con un collegamento con Tonino Raffa, voce storica di 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Occhi puntati anche sulla Roma che ha battuto il Cagliari e che non si ferma restando in scia del primo posto. Bella reazione da parte del Como che sotto uno a zero con il Torino, negli ultimi dieci minuti ha realizzato tre gol

Il capolavoro di Gattuso

Secondo Crespo la Lazio può anche credere allo scudetto a questo punto e in un'intervista alla Gazzetta dello Sport sottolinea che qualcuno dovrà chiedere scusa a Gattuso viste le critiche per l'esperienza in Nazionale. Dal canto suo il tecnico biancoceleste ha spiegato. "Mi porto a casa la mentalità mostrata contro il Sassuolo. Quando non siamo aggressivi però dobbiamo imparare a fare il blocco difensivo. Ci ha aiutato molto il fatto che loro sono rimasti in dieci, come è successo con il Monza. Quando giochiamo con questa veemenza mettiamo in difficoltà l'avversario. La classifica? Non dobbiamo guardarla altrimenti ci viene il mal di testa".

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