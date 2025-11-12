Italia, Cristante: "Vincere aiuta a vincere, vogliamo farci trovare pronti a marzo"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma e della Nazionale che domani sarà titolare in Moldavia, ha parlato a Sky alla viglia della gara: “Vogliamo vincere, vogliamo fare una prestazione convincente. È importante continuare il percorso di crescita, non è mai facile: sappiamo che in Europa tutte le partite hanno le loro insidie, tutti vogliono fare bene davanti ai propri tifosi”.

Vincere per provarci ed evitare rimpianti?

“Io penso che sia proprio un fatto di consapevolezza, penso che vincere aiuti a vincere. Dobbiamo fare grandi prestazioni per poi farci trovare pronti a marzo”.

Sei l’unico in rosa che ha giocato con Gattuso. Cosa vi trasmette?

“Ha questa maglia dentro, da giocatore e ora da allenatore. La carica fa parte di lui, ha fatto la storia della Nazionale e questa cosa gli esce in maniera naturale, ce la trasmette in modo forte”.