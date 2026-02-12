Il Barcellona reclama, dubbi sul gol tolto a Cubarsi. Fuorigioco semiautomatico in tilt

Al settimo minuto del secondo tempo, il Barcellona si era risvegliato. Nella notte d'oro dell'Atletico Madrid nella semifinale d'andata di Coppa del Re e sotto di 4 gol, i blaugrana avevano accorciato le distanze con il gol di Pau Cubarsí, ma dopo una lunga revisione del VAR hanno stabilito che il difensore era in posizione di fuorigioco.

Il VAR ha annullato la rete al difensore del Barcellona, che aveva bucato Musso dopo aver ricevuto il pallone rimbalzato da Lewandowski. Tuttavia, dopo aver tracciato le linee, è stata rilevata la posizione irregolare di Cubarsi con il piede leggermente avanti. E l'unico gol della ciurma di Flick è stato tolto. Quello che ha indignato i presenti allo stadio, specialmente la panchina blaugrana, è stato il tempo impiegato per revisionare l'azione del 4-1. Sette i minuti impiegati, ma il motivo è stato rivelato.

Secondo quanto riferito dal CTA (Comitato Tecnico degli Arbitri), c'è stato un problema tecnologico con il fuorigioco semi-automatico. "È stato rilevato come il sistema abbia generato un errore nella modellizzazione dei giocatori attraverso gli scheletri, avendo individuato una situazione di alta densità di calciatori", il chiarimento. Tradotto in parole povere: il fuorigioco semiautomatico ha fallito, perciò le linee dell'offside sono state tracciate a mano, tardando la risoluzione dell'azione e la decisione di campo.

"Dopo aver tentato di far ricalibrare la modellizzazione al sistema e aver verificato che non fosse possibile, seguendo la procedura stabilita, la squadra VAR ha proceduto a tracciare le linee del fuorigioco manualmente per giungere alla decisione definitiva e corretta. Per questo motivo, e in via straordinaria, il processo di perizia dell'azione si è protratto più del normale e ha reso impossibile inviare la ricreazione grafica alla produzione televisiva", la conclusione della spiegazione del CTA.