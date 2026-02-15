Cuesta la vince ancora nel "Parma time": al 92' un colpo di testa di Pellegrino stende l'Hellas

Serve il "Parma time" alla squadra di Cuesta per avere ragione dell'Hellas Verona: la squadra di casa batte quella di Sammarco in una gara pazza risolta solo nel recupero da un colpo di testa di Pellegrino. E' un 2-1 che vale un bel pezzo di salvezza per i ducali, che salgono a quota 29 punti.

I ducali si portano subito in vantaggio con un fendente mancino di Bernabè, che buca Montipò dopo appena 4 minuti, mettendo la gara in discesa per i padroni di casa. Una discesa che diventa ancor più ripida pochi minuti, quando Orban si fa cacciare per un insulto a Pairetto dopo un mancato fischio, un'offesa che per il direttore di gara è meritevole di rosso. La gara si trasforma in un monologo ducale, con Strefezza e Britschgi che vanno vicini al raddoppio senza trovarlo. Così l'Hellas si rifà sotto grazie ad un pezzo di bravura di Bowie, che sposta Circati e in area di rigore cade per trattenuta del centrale: Pairetto indica il dischetto e Harroui fa 1-1 sotto gli occhi degli attoniti sostenitori crociati.

Ripresa che si gioca ad una metàcampo: Cuesta inserisce Ondrejka e Oristanio ma continua a manifestare grossi limiti nel fare gol, nonostante una prova sicuramente positiva di Strefezza, il più pericoloso dei suoi con un tiro a girare che si stampa sulla traversa. Ci provano Ondrejka e Bernabè in diverse occasioni, ma la difesa scaligera regge, almeno fino al tempo di recupero, il famoso "Parma time". Come a Bologna, è ancora una volta un argentino a regalare i tre punti ai ducali quando le speranze sembravano aver abbandonato le tribune del Tardini: cross di Nicolussi Caviglia da destra, Pellegrino si coordina e di testa fa 2-1 in pieno recupero. Tre punti importantissimi per i ducali, una mezza condanna per gli scaligeri.